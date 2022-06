Berrettini-Murray, in palio il titolo di Stoccarda: numeri, statistiche e precedenti (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini è tornato e lo ha fatto in grande stile. Il tennista azzurro, che non giocava una partita ufficiale dallo scorso 16 marzo, aveva dovuto saltare tutta la stagione sul rosso (tra cui i suoi amati Internazionali d’Italia). Tuttavia la scelta di preservarsi per l’erba è risultata vincente – almeno finora – ed il numero uno d’Italia si è confermato uno specialista dei ritorni post-infortunio, vincendo tre partite di fila. Nell’Atp 250 di Stoccarda, Matteo si è spinto fino in finale vincendo tre belle partite. Dopo aver perso un set sia all’esordio contro Albot che ai quarti contro l’amico Sonego, in semifinale ha regolato in due tie-break il tedesco Otte. Tuttavia c’è ancora uno sforzo da fare per Berrettini, che oggi andrà a caccia del titolo, il suo terzo su questa superficie dopo il Queen’s nel 2021 e ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Matteoè tornato e lo ha fatto in grande stile. Il tennista azzurro, che non giocava una partita ufficiale dallo scorso 16 marzo, aveva dovuto saltare tutta la stagione sul rosso (tra cui i suoi amati Internazionali d’Italia). Tuttavia la scelta di preservarsi per l’erba è risultata vincente – almeno finora – ed il numero uno d’Italia si è confermato uno specialista dei ritorni post-infortunio, vincendo tre partite di fila. Nell’Atp 250 di, Matteo si è spinto fino in finale vincendo tre belle partite. Dopo aver perso un set sia all’esordio contro Albot che ai quarti contro l’amico Sonego, in semifinale ha regolato in due tie-break il tedesco Otte. Tuttavia c’è ancora uno sforzo da fare per, che oggi andrà a caccia del, il suo terzo su questa superficie dopo il Queen’s nel 2021 e ...

