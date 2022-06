Back to school 2, ecco chi potrebbe sostituire Nicola Savino al timone del programma (Di domenica 12 giugno 2022) La seconda edizione di Back to school si farà. E’ partita così la caccia al sostituto di Nicola Savino. Il conduttore, infatti, ha deciso di lasciare Mediaset per approdare su Tv8 per la conduzione di un programma nell’access prime time. Si è molto parlato, poi, di un ritorno di Music Farm alla cui conduzione potremmo vedere proprio Nicola. A Mediaset nel frattempo circolano le prime voci sul nome del conduttore che succederà a Savino nella conduzione di Back to school. Il primo è quello di Alvin, molto amato dal pubblico di Canale 5 grazie al suo ruolo di inviato per L’Isola dei Famosi. Il secondo nome fatto è quello di Paolo Ruffini. Se così fosse l’attore tornerebbe sulle reti Mediaset dopo la sua esperienza al ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 giugno 2022) La seconda edizione ditosi farà. E’ partita così la caccia al sostituto di. Il conduttore, infatti, ha deciso di lasciare Mediaset per approdare su Tv8 per la conduzione di unnell’access prime time. Si è molto parlato, poi, di un ritorno di Music Farm alla cui conduzione potremmo vedere proprio. A Mediaset nel frattempo circolano le prime voci sul nome del conduttore che succederà anella conduzione dito. Il primo è quello di Alvin, molto amato dal pubblico di Canale 5 grazie al suo ruolo di inviato per L’Isola dei Famosi. Il secondo nome fatto è quello di Paolo Ruffini. Se così fosse l’attore tornerebbe sulle reti Mediaset dopo la sua esperienza al ...

