Smackdown 10 06 2022 Senza esclusione di colpi

TSOWrestling : Il titolo femminile di #SmackDown sarà messo in palio a #MITB! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Nessuno qualificato al #MITB maschile: doppia squalifica a #SmackDown! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #SmackDown #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : #ICTitle in palio e molto altro nella puntata di #SmackDown successiva ad #HIAC #TSOW // #TSOS - WWEACG : RT @WWEItalia: Chi fra @DMcIntyreWWE e @WWESheamus sarà la prima Superstar a qualificarsi al Men's Money in the Bank Ladder Match? ?? Scopri… -

... in Galles, sabato 3 settembre. I biglietti saranno messi in vendita venerdì 20 maggio su ... Annunciata la presenza delle top star di Raw e, tra cui Drew McIntyre, l'Undisputed Universal ...Nel main event di WrestleMania Backlash, Roman Reigns e The Usos hanno la meglio su Drew ... Si aggiudica per la prima volta il titolo femminile diRonda Rousey, che riesce a costringere ...Gunther defeated Ricochet on Friday's episode of WWE SmackDown to become the brand new Intercontinental Champion. The company did right by both men - the little and large pair were given a healthy ...Durante l'episodio di SmackDown andato in onda questa notte Riddle ha sconfitto Sami Zayn e si è guadagnato l'opportunità di affrontare Roman Reigns la prossima settimana: infatti, l'Original Bro tent ...