Raspadori | “Dybala è un campione Mercato? Sono tranquillo | il nostro sogno…”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il tema principale affrontato è stato il calciomercato. Di seguito quanto espresso. Mercato – "Lo vivrà con equilibrio. La società farà le sue valutazioni, io sono tranquillo e felice di quello che sto facendo". JUVE –"Quando si accosta a certi club è motivo di orgoglio, non si può fare altro che essere contenti. Il nostro sogno è sempre quello di puntare al massimo e quindi fa piacere". EREDE DI Dybala –"Penso che sia un campione, è difficile paragonare un ragazzo agli inizi come me con lui. Se gli assomiglio è nel collegare il gioco essendo un attaccante".

