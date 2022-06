Piace a Simeone: UFFICIALE Maffeo rinnova (Di sabato 11 giugno 2022) Corteggiato dall'Atletico Madrid di Simeone, il terzino destro Pablo Maffeo ha rinnovato il suo contratto con il Maiorca fino al 2026. Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Corteggiato dall'Atletico Madrid di, il terzino destro Pablohato il suo contratto con il Maiorca fino al 2026.

Pubblicità

sportli26181512 : Piace a Simeone: UFFICIALE Maffeo rinnova: Corteggiato dall'Atletico Madrid di Simeone, il terzino destro Pablo Maf… - firenzeviola_it : SIMEONE, Fila in Premier: piace a West Ham e... - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, per Simeone c’è la fila: il Cholito piace in Premier #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA h… - LucaSalera_ : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, per Simeone c’è la fila: il Cholito piace in Premier #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA h… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, per Simeone c’è la fila: il Cholito piace in Premier #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -