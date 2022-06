Meteo, dal weekend farà sempre più caldo: torna l'anticiclone africano Scipione (Di sabato 11 giugno 2022) Meteo : dal weekend torna Scipione , l' anticiclone africano , e farà sempre più caldo: preoccupazione per una nuova intensa ondata di calore, la terza dal 10 maggio in poi. Il picco del caldo sarà... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 giugno 2022): dal, l', epiù: preoccupazione per una nuova intensa ondata di calore, la terza dal 10 maggio in poi. Il picco delsarà...

