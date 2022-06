Pubblicità

Gazzetta_it : Mancini: 'Buona gara ma quando attacchiamo dobbiamo segnare'. #ENGITA - DiMarzio : .@Azzurri, le parole di #Mancini e di #Gatti al termine della sfida contro l'@England - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #ItaliaGermania 1??-1?? ?? #Pellegrini 70’, Kimmich 72’ ?? Buona prova per la #Nazionale di Ma… - tashunkawitko65 : @Ern4Pel Si, Mancini ha messo due coppie intermedio/quinto dinamiche nella posizione. Devo dire che Di Marco ha fat… - Lucia80646534 : RT @FabrizioGrandi5: Sono d'accordo con mister Mancini: prestazione buona, ma quando si attacca nel modo in cui siamo capaci bisogna segnar… -

...stati bravi a fare unagara e non era semplice " dice il ct azzurro a RaiSport. Manca ancora un po' di incisività sotto porta: " Noi dobbiamo migliorare molto quando siamo lì - aggiunge...Terzo risultato utile di fila per la nuova Italia di Roberto. Dopo la pesante sconfitta con l'Argentina, sono arrivati una vittoria e due pareggi nella ... abbiamo fatto unagara, non era ...Roberto Mancini sorride, senza esaltarsi, per il pareggio della sua giovane Italia contro l'Inghilterra, nella terza gara, in trasferta, di Nations League: "Abbiamo avuto occasioni clamorose più di ...In Nations League sta ritrovando un buon passo. Dimensione testo news La Nazionale italiana di Roberto Mancini conferma i progressi fatti registrare nell’ultimo periodo, soprattutto in queste prime ...