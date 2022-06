Mancano scrutinatori e schede | polemiche a meno di 24 ore dal voto

Pubblicità

Secondo quanto risulta, decine di presidenti e scrutatori selezionati non si sono presentati nel primo pomeriggio per le operazioni preparatorie. Non solo. In diverse sezioni non sono state ...Secondo quanto risulta all'ANSA, decine di presidenti e scrutatori selezionati non si sono presentati nel primo pomeriggio per le operazioni preparatorie. Non solo. In diverse sezioni non sono state ...