Johnny Depp sbarca su TikTok e ringrazia i suoi fan: “Siete i miei datori di lavoro” (Di sabato 11 giugno 2022) “A tutti i miei sostenitori più preziosi, leali e incrollabili. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso insieme la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme, tutto perché ve ne Siete preoccupati. E ora, andremo avanti tutti insieme. Siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta non ho modo di ringraziarvi, a parte semplicemente ringraziarvi. Quindi grazie. Tutto il mio amore e rispetto, JD”. Così Johnny Depp ha ringraziato i suoi fan pubblicando il suo primo video su TikTok. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) “A tutti isostenitori più preziosi, leali e incrollabili. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso insieme la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme, tutto perché ve nepreoccupati. E ora, andremo avanti tutti insieme., come sempre, idie ancora una volta non ho modo dirvi, a parte semplicementervi. Quindi grazie. Tutto il mio amore e rispetto, JD”. Cosìhato ifan pubblicando il suo primo video su. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

