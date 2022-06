Il primo distributore di idrogeno in Italia è a Mestre (Di sabato 11 giugno 2022) A partire dal 2035 termineranno le vendite di automobili con motori endotermici. Dunque sarà necessario passare alle vetture elettriche oppure a quelle a idrogeno. Nel primo caso si sta già provvedendo con l’installazione delle colonnine di ricarica, mentre nel secondo (soprattutto in Italia) si è ancora indietro. Per questo motivo è significativa la notizia che Leggi su periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) A partire dal 2035 termineranno le vendite di automobili con motori endotermici. Dunque sarà necessario passare alle vetture elettriche oppure a quelle a. Nelcaso si sta già provvedendo con l’installazione delle colonnine di ricarica, mentre nel secondo (soprattutto in) si è ancora indietro. Per questo motivo è significativa la notizia che

