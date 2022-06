“Il Napoli interessato a Daniele Verde” (Di sabato 11 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli si muove su più fronti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche Daniele Verde nel mirino di Giuntoli. La notizia viene lanciata dalla pagina Il Napulegno con Rosario Dello Iacovo. Verde è un napoletano doc, uno che solo qualche settimana fa ha fatto sapere che con lo Spezia salvo ed il Napoli in corsa per lo scudetto non avrebbe avuto il coraggio di scendere in campo contro gli azzurri all’ultima di campionato. Verde è un esterno destro d’attacco, tutto mancino, insomma uno che può prendere il posto di Matteo Politano che ha chiesto la cessione al Napoli. A 25 anni l’esterno dello Spezia può puntare al grande salto dopo tanta gavetta e girovagare. Ma Verde è anche un talento di Napoli. Un giocatore ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 giugno 2022) Il calciomercato delsi muove su più fronti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato anchenel mirino di Giuntoli. La notizia viene lanciata dalla pagina Il Napulegno con Rosario Dello Iacovo.è un napoletano doc, uno che solo qualche settimana fa ha fatto sapere che con lo Spezia salvo ed ilin corsa per lo scudetto non avrebbe avuto il coraggio di scendere in campo contro gli azzurri all’ultima di campionato.è un esterno destro d’attacco, tutto mancino, insomma uno che può prendere il posto di Matteo Politano che ha chiesto la cessione al. A 25 anni l’esterno dello Spezia può puntare al grande salto dopo tanta gavetta e girovagare. Maè anche un talento di. Un giocatore ...

