Il Comune di Sarzana inizia l' asfaltatura delle strade dei quartieri - Cronaca - lanazione it

Nazione_Sarzana : Il Comune di Luni è chiamato al voto: due soltanto i candidati in corsa - Nazione_Sarzana : Il Comune di Sarzana inizia l'asfaltatura delle strade dei quartieri - MikiMolotov : RT @deadlyluka77: Due sex worker vengono ammazzate e il comune di #sarzana pensa bene di accanirsi sulla categoria vittima di violenza. htt… - maxbass82 : RT @deadlyluka77: Due sex worker vengono ammazzate e il comune di #sarzana pensa bene di accanirsi sulla categoria vittima di violenza. htt… - smallyesbigno : RT @deadlyluka77: Due sex worker vengono ammazzate e il comune di #sarzana pensa bene di accanirsi sulla categoria vittima di violenza. htt… -

Una precedente asfaltatura in città(La Spezia) 11 giugno 2022 - Scatta l'operazione asfalto. Si prevedono giornate di traffico e code in alcuni quartieri deldiper consentire all'amministrazione comunale di mettere a punto il piano di interventi programmato in varie zone del territorio. Saranno aperti quattro distinti cantieri e per questo ...Gli omicidi sono avvenuti in una zona tra la Liguria e la Toscana, neldi, a Marinella, area conosciuta per la prostituzione. Le indagini, condotte dai carabinieri della Spezia, ... Il Comune di Sarzana inizia l'asfaltatura delle strade dei quartieri Luni (La Spezia) 11 giugno 2022 - In Val di Magra si voterà per il rinnovo del consiglio comunale soltanto a Luni. Oltre alle amministrative di Spezia dunque l’attenzione della domenica si concentrerà ...Sarzana (La Spezia) 11 giugno 2022 - Scatta l’operazione asfalto. Si prevedono giornate di traffico e code in alcuni quartieri del Comune di Sarzana per consentire all’amministrazione comunale di mett ...