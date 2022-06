Giro di Svizzera 2022: tappe, start list e in tv (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 12 al 19 giugno si terrà l’85esima edizione del Giro di Svizzera 2022. La corsa elvetica, che si articolerà in 8 tappe, tra cui una cronometro individuale, fa da antipasto al Tour de France. Lo scorso anno a trionfare è stato Richard Caraoaz che quest’anno non sarà presente.Scopriamo tappe e partecipanti. Giro di Svizzera 2022: quali sono le tappe? Il percorso, dedicato quasi esclusivamente gli scalatori, comprende le seguenti 8 tappe: Tappa 1(12/06): Kusnacht-Kusnacht(178 km) Tappa 2(13/06): Kusnacht-Aesch(199 km) Tappa 3(14/06): Aesch-Grenchen(177 km) Tappa 4(15/06): Grenchen-Grenchen(191 km) Tappa 5(16/06): Ambri-Novazzano(193 km) Tappa 6(17/06): Locarno-Moosalp(180 km) Tappa 7(18/06): ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 12 al 19 giugno si terrà l’85esima edizione deldi. La corsa elvetica, che si articolerà in 8, tra cui una cronometro individuale, fa da antipasto al Tour de France. Lo scorso anno a trionfare è stato Richard Caraoaz che quest’anno non sarà presente.Scopriamoe partecipanti.di: quali sono le? Il percorso, dedicato quasi esclusivamente gli scalatori, comprende le seguenti 8: Tappa 1(12/06): Kusnacht-Kusnacht(178 km) Tappa 2(13/06): Kusnacht-Aesch(199 km) Tappa 3(14/06): Aesch-Grenchen(177 km) Tappa 4(15/06): Grenchen-Grenchen(191 km) Tappa 5(16/06): Ambri-Novazzano(193 km) Tappa 6(17/06): Locarno-Moosalp(180 km) Tappa 7(18/06): ...

