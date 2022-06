Fabio Testi | un “playboy” non si sveglia mai solo | Quella splendida mattina al “Danieli” di Venezia

Leggi su newstv

(Di sabato 11 giugno 2022)non demorde. Fascinoso era e fascinoso resta nonostante gli anni passino. Non sia mai detto che l’attore si svegli da, soprattutto in una città romantica comeè quel tipo di attore che molto si avvicina all’ideale maschile così ben delineato da una pubblicità di un po’ di tempo fa: “l’uomo che non deve chiedere mai”.Web SourceEd è proprio così che è avvenuto a, in uno dei posti più romantici del mondo. Una volta si chiamavano “” Il dizionario alla voce “” recita: grande amatore, seduttore, specialmente dell’alta società, uomo che conduce vita mondana, frequentando locali alla moda e accompagnandosi con donne belle e sempre ...