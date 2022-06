Pubblicità

Il Primato Nazionale

E noi dovremmo estasiarci, colti da tantache dovrebbe fungere da inaspettato e ... Gira gli occhietti disperati intorno alla propriadomestica sommerso dai sensi di colpa verso i ......della cultura sul racconto come via di salvezza in uscita oggi in coedizione Salani/... artisti e scrittori, in ogni secolo e in tutto il mondo", Paul Elie ci esorta ad "agire cone ... «Audacia!»: in libreria gli scritti e i discorsi di Mussolini per i giovani soldati Il creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, ha affermato con audacia che le famigerate "Nozze Rosse" della sua serie di libri trasformata in serie televisiva sono migliori di qualsiasi momento ...