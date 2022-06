Atletica, vittoria di prestigio per Catalin Tecuceanu negli 800 metri a Samorin (Di sabato 11 giugno 2022) Arrivano buonissime notizie dal meeting di Samorin, in Slovacchia. Nella giornata di ieri l’italiano classe 1999 Catalin Tecuceanu ha infatti vinto gli 800 metri con un notevole 1.46.07, tempo che significa settima prestazione personale di sempre. Si tratta di un risultato di grandissimo spessore, specialmente considerando gli avversari in gara. L’azzurro di origini rumene ha battuto atleti del calibro di Ben Pattison (già capace di far fermare il tempo sull’1.45.43 in questa stagione), Abubaker Abdalla (uno da 1.44.33 di pb), e, soprattutto, Jamie Webb (1.44.14 di pb e quest’anno 1.45.54) e Mostafa Smaili (due volte finalista mondiale indoor). In casa Italia c’è da segnalare anche la quarta posizione di Vladimir Aceti nei 400 metri (47.09 il suo discreto tempo) nella prova conquistata dall’irlandese ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Arrivano buonissime notizie dal meeting di, in Slovacchia. Nella giornata di ieri l’italiano classe 1999ha infatti vinto gli 800con un notevole 1.46.07, tempo che significa settima prestazione personale di sempre. Si tratta di un risultato di grandissimo spessore, specialmente considerando gli avversari in gara. L’azzurro di origini rumene ha battuto atleti del calibro di Ben Pattison (già capace di far fermare il tempo sull’1.45.43 in questa stagione), Abubaker Abdalla (uno da 1.44.33 di pb), e, soprattutto, Jamie Webb (1.44.14 di pb e quest’anno 1.45.54) e Mostafa Smaili (due volte finalista mondiale indoor). In casa Italia c’è da segnalare anche la quarta posizione di Vladimir Aceti nei 400(47.09 il suo discreto tempo) nella prova conquistata dall’irlandese ...

