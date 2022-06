Ascolti tv, come è andato 'Con il cuore nel nome di Francesco' (Di sabato 11 giugno 2022) Gli Ascolti tv di venerdì 10 giugno non hanno visto sfide particolarmente avvincenti. A conquistare il prime time è il concerto benefico in onda su Rai1, Con il cuore - Nel nome di Francesco, condotto da Carlo Conti, con 2.396... Leggi su today (Di sabato 11 giugno 2022) Glitv di venerdì 10 giugno non hanno visto sfide particolarmente avvincenti. A conquistare il prime time è il concerto benefico in onda su Rai1, Con il- Neldi, condotto da Carlo Conti, con 2.396...

Pubblicità

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - CikoStark : @ilariofanto0 Non è questione di antijuve, è questione di mancata competenza e ricerca di ascolti. Nessuna professi… - Cardocan1 : @Riccardo_BamBam Tu vuoi provocare?? Dire 'non ascolto i Beatles' è come scrivere su un quaderno 'io non scrivo'. I… - lui29p : @ksnt63 Guardi, faccia come crede, ma sappia che siamo proprio noi comuni cittadini i più esposti ai possibili abus… - DTks24tbyyb : RT @MiloBagno: Non voglio assolutamente creare litigi tra fans ma mi domando una cosa: come mai #Elodie entra nella #HotHitsItalia il giorn… -