Uomini e Donne | Richiesta d’aiuto | “C’è bisogno di un confronto” | a settembre di nuovo in studio

Leggi su direttanews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Periodo complicato per una coppia nata nel corso dell’ultima edizione di: atteso il loro ritorno inLodi(screenshot Witty)Cresce la curiosità del pubblico diin merito al destino di alcune coppie nate nellodel noto dating show di Canale 5. Adesso che telecamere si sono spente per saperne di più bisogna attendere eventuali movimenti social o clamorose interviste. Proprio in queste ore un ex cavaliere del programma ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano aperta la porta ad un ritorno in vista di. Nel dettaglio si tratta di Fabio Antonucci che nel corso del dating show ha creato un legame speciale con Gloria ...