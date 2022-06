Un campo estivo per i piccoli rifugiati ucraini, l'iniziativa presentata da Atlantia in Campidoglio (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giugno 2022 Atlanti presenta il Summer Camp Villa Fassini per i bambini ucraini scappati dalla guerra. Ecco il racconto della presentazione in Campidoglio con il sindaco di Roma Roberto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giugno 2022 Atlanti presenta il Summer Camp Villa Fassini per i bambiniscappati dalla guerra. Ecco il racconto della presentazione incon il sindaco di Roma Roberto ...

Pubblicità

Affaritaliani : A Roma 'Atlantia4Ukraine', campo estivo per rifugiati ucraini - Alfa_Phi : @rep_roma I bambini italiani vanno nel campo estivo, mentre quelli ucraini nel 'summer camp'. Perché sempre queste… - infoitinterno : Ucraina, nasce a Roma il campo estivo per i bambini rifugiati - svtwrn : campo estivo, giorno 2:un bambino mi stava spaccando il mignolo - romasociale : Un campo estivo a Villa Fassini, in zona Tiburtina, per duemila tra mamme e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina… -