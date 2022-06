Ultime Notizie – Impresentabili, Lentini: “Rammarico per essere stato inserito in lista” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Apprendo con Rammarico di essere stato inserito nella lista dei cosiddetti ‘Impresentabili’ stilata dalla Commissione Antimafia, organo nei cui confronti ho sempre nutrito e nutro profondo rispetto. Scopro di trovarmi in tale lista per un rinvio a giudizio in relazione ad un’ipotesi di reato segnalata nel comunicato della Commissione”. Così in una nota il deputato regionale siciliano Totò Lentini, candidato capolista di ‘Alleanza per Palermo’, sotto processo per tentata concussione. “Ciò che però quel comunicato non dice – sottolinea Lentini – è come e perché questa vicenda ha avuto inizio: a denunciarmi nel 2015, infatti, è stato l’allora direttore generale dell’ASP di Palermo Antonino Candela, già ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Apprendo condinelladei cosiddetti ‘’ stilata dalla Commissione Antimafia, organo nei cui confronti ho sempre nutrito e nutro profondo rispetto. Scopro di trovarmi in taleper un rinvio a giudizio in relazione ad un’ipotesi di reato segnalata nel comunicato della Commissione”. Così in una nota il deputato regionale siciliano Totò, candidato capodi ‘Alleanza per Palermo’, sotto processo per tentata concussione. “Ciò che però quel comunicato non dice – sottolinea– è come e perché questa vicenda ha avuto inizio: a denunciarmi nel 2015, infatti, èl’allora direttore generale dell’ASP di Palermo Antonino Candela, già ...

