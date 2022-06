Tutti gli ospiti di Battiti Live 2022, da Mengoni a Tananai, Luigi Strangis e Il Volo (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono stati annunciati gli ospiti di Battiti Live 2022, al via il 17 giugno da Bari. Tantissimi gli ospiti musicali sul palco della nuova edizione della tournée di Radionorba con Cornetto che toccherà alcune delle località più belle della Puglia. L’esordio è atteso per venerdì 17 giugno, a Bari. Il giorno dopo, sabato 18 giugno, un’altra serata, sempre a Bari.Poi toccherà a Gallipoli (2-3 luglio) e infine Trani (10 luglio) per il gran finale. Battiti Life 2022 conferma la formula degli anni passati con i palchi dislocati anche in altre località della Puglia. Tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadToBattiti. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono stati annunciati glidi, al via il 17 giugno da Bari. Tantissimi glimusicali sul palco della nuova edizione della tournée di Radionorba con Cornetto che toccherà alcune delle località più belle della Puglia. L’esordio è atteso per venerdì 17 giugno, a Bari. Il giorno dopo, sabato 18 giugno, un’altra serata, sempre a Bari.Poi toccherà a Gallipoli (2-3 luglio) e infine Trani (10 luglio) per il gran finale.Lifeconferma la formula degli anni passati con i palchi dislocati anche in altre località della Puglia. Tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadTo. ...

