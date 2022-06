Tebas: «Il Barcellona non può permettersi Lewandowski». E Laporta va su tutte le furie (Di venerdì 10 giugno 2022) Tebas contro il Barcellona, e viceversa. Con Lewandowski in mezzo, che nel frattempo ha già dichiarato al mondo il suo addio al Bayern (parlando come un ostaggio) e che il suo unico obiettivo è finire in blaugrana. Peccato che per il Presidente della Liga l’operazione non è finanziariamente sostenibile: “Il Barcellona non se lo può permettere”, ha detto Tebas. Laporta è andato su tutte le furie. Il Mundo Deportivo ricostruisce il retroscena dello “scazzo”. Le parole con cui il presidente della Liga ha messo in dubbio la capacità del Barça di ingaggiare Lewandowski hanno sollevato dubbi nel nazionale polacco e nel suo agente, Pini Zahavi, al punto che il procuratore ha chiamato Laporta per chiederne conto. Tutto questo, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022)contro il, e viceversa. Conin mezzo, che nel frattempo ha già dichiarato al mondo il suo addio al Bayern (parlando come un ostaggio) e che il suo unico obiettivo è finire in blaugrana. Peccato che per il Presidente della Liga l’operazione non è finanziariamente sostenibile: “Ilnon se lo può permettere”, ha dettoè andato sule. Il Mundo Deportivo ricostruisce il retroscena dello “scazzo”. Le parole con cui il presidente della Liga ha messo in dubbio la capacità del Barça di ingaggiarehanno sollevato dubbi nel nazionale polacco e nel suo agente, Pini Zahavi, al punto che il procuratore ha chiamatoper chiederne conto. Tutto questo, ...

napolista : Tebas: «Il Barcellona non può permettersi Lewandowski». E Laporta va su tutte le furie I dubbi della Liga sul bila… - GOBBOSINASCE1 : IL BARCELLONA PIENO DI DEBITI ...NON RIESCE A REGISTRARE GLI ACQUISTI,ED È PRESENTE PER KOULIBALY RAFINHA ETC.... L… - LucaRuss0 : ROMEU (Vice pres. Barcellona): “Superlega? Vinceremo al tribunale. Tebas corresponsabile della nostra situazione” - TUTTOJUVE_COM : Vice pres. Barcellona: 'Superlega? Vinceremo in tribunale. Tebas corresponsabile della nostra situazione economica' - milansette : Vicepresidente Barcellona: 'Tebas è responsabile della nostra situazione economica' #acmilan #rossoneri -