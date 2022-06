Spezia, c’è la decisione del tas sul blocco del mercato in entrata! (Di venerdì 10 giugno 2022) Si sblocca la situazione in casa bianconera. Il Tas di Losanna ha infatti accolto il ricorso dell’avvocato dello Spezia, Antonio Ringozzi, contro la decisione di bloccare il mercato in entrata del club ligure fino all’estate del 2023. Inizialmente era previsto il congelamento delle operazioni in entrata per 4 sessioni di calciomercato, ma dopo l’accoglimento del ricorso al Tas, il blocco ne riguarderà solamente due, di cui una già scontata durante la scorsa sessione di mercato invernale. Il blocco del mercato era dovuto a trasferimenti illeciti compiuti dalla precedente gestione facente capo alla società ligure. Spezia tas calciomercato Lo Spezia potrà dunque tornare a fare ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Si sblocca la situazione in casa bianconera. Il Tas di Losanna ha infatti accolto il ricorso dell’avvocato dello, Antonio Ringozzi, contro ladi bloccare ilin entrata del club ligure fino all’estate del 2023. Inizialmente era previsto il congelamento delle operazioni in entrata per 4 sessioni di calcio, ma dopo l’accoglimento del ricorso al Tas, ilne riguarderà solamente due, di cui una già scontata durante la scorsa sessione diinvernale. Ildelera dovuto a trasferimenti illeciti compiuti dalla precedente gestione facente capo alla società ligure.tas calcioLopotrà dunque tornare a fare ...

