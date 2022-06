Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata (Di venerdì 10 giugno 2022) Si chiama Ramona Agruma, ha fondato un brand d'abbigliamento sostenibile e frequenta l'attrice da mesi (al Vanity Fair Oscar afterparty erano già insieme) Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 giugno 2022) Si chiama Ramona Agruma, ha fondato un brand d'abbigliamento sostenibile e frequenta l'attrice da mesi (al Vanity Fair Oscar afterparty erano già insieme)

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fanpage: Con una foto pubblicata su Instagram, l’attrice Rebel Wilson ha fatto coming out. “Pensavo di cercare un principe Disney e inv… - lwtxbuck : REBEL WILSON HA FATTO COMING AAAA ?????????? felicissima per lei - zazoomblog : Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata - #Rebel #Wilson #coming #presenta - StraNotizie : Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata - BITCHYFit : Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata -