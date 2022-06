Germania | attacco in università Un ragazzo entra con un coltello e ferisce quattro persone L’aggressore fermato dagli studenti

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sono rimaste ferite, tre donne e un uomo, in un aggressione di un uomo armato diall’di scienze applicate di Hamm-Lippstadt nella città di Hamm, inè stato: bloccato da alcunie consegnato alla polizia. Si tratta di un giovane 34enne che avrebbe sferrato l’attorno alle 15.30. È dovuto intervenire anche un elicottero a causa delle gravi condizioni in cui si trovavano i feriti. Al momento, non è ancora noto se il sospetto aggressore fosse uno studente dell’ateneo o meno. Anche il movente non è chiaro, la polizia sta indagando. Solo pochi giorni fa un’altra aggressione aveva colpito la città di Berlino, con un auto che si è volontariamente schiantata ...

Immobilizzato l'aggressore di 34 anni Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello nel campus dell'università di Hamm - Lippstadt, nella Germania occidentale, prima che alcuni studenti riuscissero a immobilizzare l'aggressore. Si tratta di un 34enne che la ... Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello che è avvenuto in queste ore nel campus dell'Università di Hamm-Lippstadt, nella Germania occidentale. Secondo le prime informazioni, ...