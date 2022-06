Genovese: 'Porto in teatro i miei Perfetti sconosciuti' (Di venerdì 10 giugno 2022) Cellulari sul tavolo, anzi sul bracciolo della poltrona, senza paura. O quasi. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale e lo fa con l'adattamento per il palco del suo film ormai diventato un ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Cellulari sul tavolo, anzi sul bracciolo della poltrona, senza paura. O quasi. Paolofirma la sua prima regia teatrale e lo fa con l'adattamento per il palco del suo film ormai diventato un ...

Cellulari sul tavolo, anzi sul bracciolo della poltrona, senza paura. O quasi. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale e lo fa con l'adattamento per il palco del suo film ormai diventato un cult: 'Perfetti sconosciuti' sarà a Roma al teatro Ambra Jovinelli dal 12 al 23 aprile,... "Un esordio, in qualunque cosa, regala un'emozione diversa. La prima domanda che ti poni è: sarò in grado di farlo Quello che seguirà, la distribuzione, il box office, la promozione, non lo conosci.