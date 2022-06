FITCE | 61° congresso | “A Roma il summit internazionale su Telecommunication | Cyber Security e Innovation Technology”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) - Appuntamento per i prossimi 29 e 30 Settembre, due giornate di tavole rotonde e networking tra esperti e rappresentanti della comunità europea, 10 giugno 2022. Previsto per i prossimi 29 e 30 Settembre il 61°che si terrà presso le Aule del Chiostro della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università La Sapienza di. Il, organizzato da AEIT-AICT (Ass. Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni), si sviluppa tra dibattiti, tavole rotonde, presentazioni, confronti e sessioni tematiche, occasione di networking e di confronto tra esperti in telecomunicazioni e addetti ai lavori. L'evento, a cui hanno aderito nove nazioni europee e al quale interverranno cariche istituzionali nazionali, sceglie come location ...