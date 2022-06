F1, velocità di punta e assetto aerodinamico: a Baku è sfida sui dettagli tra Ferrari e Red Bull (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima giornata di prove libere del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, è andata in archivio. Il monegasco Charles Leclerc ha terminato il day-1 davanti a tutti con il miglior tempo di 1:43.580 a precedere di 0.248 il messicano della Red Bull Sergio Perez e di 0.356 l’olandese della Red Bull Max Verstappen. In quinta posizione troviamo l’altro Ferrarista Carlos Sainz, con un ritardo di 1.050, ma non perfetto sul giro secco come il suo team-mate. Pertanto, sulla prestazione di Carlos va fatta questa valutazione. Una Rossa che, dalla FP1 alla FP2, ha deciso di adottare un’ala posteriore diversa e avere un assetto più scarico per contrastare la miglior efficienza aerodinamica della RB18. Non è un caso che, come riportato da Giuliano Duchessa di Formu1a.uno, Leclerc abbia ottenuto una ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima giornata di prove libere del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, è andata in archivio. Il monegasco Charles Leclerc ha terminato il day-1 davanti a tutti con il miglior tempo di 1:43.580 a precedere di 0.248 il messicano della RedSergio Perez e di 0.356 l’olandese della RedMax Verstappen. In quinta posizione troviamo l’altrosta Carlos Sainz, con un ritardo di 1.050, ma non perfetto sul giro secco come il suo team-mate. Pertanto, sulla prestazione di Carlos va fatta questa valutazione. Una Rossa che, dalla FP1 alla FP2, ha deciso di adottare un’ala posteriore diversa e avere unpiù scarico per contrastare la miglior efficienza aerodinamica della RB18. Non è un caso che, come riportato da Giuliano Duchessa di Formu1a.uno, Leclerc abbia ottenuto una ...

