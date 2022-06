F1 | Carlos Sainz | “A Monaco avremmo potuto fare cose diverse | mi piace correre a Baku”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022) Comincia quest’oggi il weekend del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino dii piloti inizieranno a girare per trovare il feeling con l’asfalto di. Un circuito molto particolare che richiederà il giusto compromesso in termini di assetto, sposando un’impostazione da medio-basso carico aerodinamico. La Ferrari ha voglia di dimenticare quanto è accaduto a Montecarlo. La gestione della domenica di gara è stata tutt’altro che impeccabile e non ha permesso ai due alfieri di Maranello, Charles Leclerc e, di massimizzare le loro prestazioni., nella conferenza stampa odierna in territorio azero, ha analizzato la situazione: “Col senno di poi credo che a...