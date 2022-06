“Emozioni della nostra terra” | in scena i bambini della scuola Torre

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Con una trama intessuta di miti, leggende e memorie storico-artisticheregione, gli alunni di tutte le classi quintePrimaria “Nicola Sala” e “Pacevecchia” hanno raccontato le “” come manifestazione finale del percorso scolastico quinquennale svolto nell’IC “F.” di Benevento. Il progetto, laboratoriale multidisciplinare per classi parallele, è nato con lo scopo di guidare gli alunni nella costruzione dell’identità del proprio territorio: un percorso che parte dalla conoscenza delle tradizioni regionali per comprendere appieno le testimonianze storico-culturali locali, stabilendo così un ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Martina #Trevisan esce col sorriso dal Philippe Chatrier di Parigi, consapevole del suo percorso, della sua crescit… - OfficialASRoma : ??? ???????????? | Le emozioni che ci hanno portato alla vittoria della Conference League ???? ?? È online su tutte le piat… - MinisteroDifesa : Le celebrazioni del 76° Anniversario della #FestaDellaRepubblica, una giornata densa di emozioni. Rivivi i momenti… - TV7Benevento : PROGETTO “EMOZIONI DELLA NOSTRA TERRA” PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “F. TORRE” DI BENEVENTO -… - news_ravenna : ‘Le emozioni della lettura’: un pomeriggio all’insegna della cultura con il Circolo ‘Olimpia Morata’ -

TV Sette Benevento

.... Soffoca la sua anima dionisiaca finché non trova la fiducia di lasciarsi andare con Ludo e Bea. Alessandro Piavani è Ludo. Amico da sempre di Mahdi, Ludo appartiene alla gabbia dorata...di Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington Drammatica audizioneCommissione che indaga sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2020: secondo la repubblicana ... orrore,e, ... PROGETTO “EMOZIONI DELLA NOSTRA TERRA” PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “F. TORRE” DI BENEVENTO La splendida serata di mercoledì, 8 giugno 2022, ha dimostrato che con la forza della professionalità alimentata dalla passione, ...C’è ancora tempo per iscriversi al Centro Ricreativo Estivo. Da oggi, 9 giugno, e fino a domenica 12 giugno sarà possibile fare domanda (online) per partecipare alle attività estive rivolte ai bambini ...