(Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo tre mesi adeiMarcoha dovuto abbandonare l’Honduras per dei problemi medici. Ieri la produzione ha avvisato anche gli altri naufraghi: “A causa di motivi medici il naufrago Marcoha dovuto lasciare definitivamentedei“. I compagni del ragazzo si sono detti dispiaciuti per questo colpo di scena ed hannoquello che è successo durante l’ultima notte di Marco a Cayo Cochinos., parlano Carmen, Estefania e Gennaro: “Problemi di stomaco”. Subito dopo aver ascoltato il comunicato Estefania Bernal ha rivelato: “Stava male di fegato, ma non pensavo così da abbandonare. Sì anche allo stomaco, non è stato bene, ma credevamo che sarebbe tornato“. Alla bella argentina ha fatto eco Gennaro Auletto: ...

Pubblicità

BITCHYFit : Cucolo, svelato il problema medico per cui ha lasciato L'Isola dei Famosi - blogtivvu : Marco Cucolo lascia l’Isola, Edoardo Tavassi resta: svelato il suo problema fisico #isola - infoitcultura : Isola dei famosi Marco Cucolo perché è uscito: svelato il problema -

... Per motivi medici Marcodeve abbandonare definitivamente l'Isola. Ed Edoardo Tavassi Per lui ci sarebbe ancora speranza e soprattutto sarebbe statoil presunto problema di salute. ...Il man della factory hadi seguire l' Isola dei Famosi e di fare il tifo per Delia Duran , spesso ospite per difendere Lory Del Santo e Marco: Mi piace come Delia stia difendendo Lory ...Maternità. Paola Turani e la fine dell’allattamento: “Enea ha deciso così”. In un post su Instagram, l'influencer parla della sua esperienza con l'allattamento al seno: 'A malincuore si conclude qui, ...A L’isola dei famosi arriva una notizia molto forte per i fan. Manca sempre meno alla finale del reality condotto da Ilary Blasi e un altro naufrago ...