Continua la battaglia a Severodonetsk, ucraini chiedono armi (Di venerdì 10 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La battaglia in Ucraina Continua, in particolare nel Donbass. La maggior parte della città orientale di Severodonetsk sarebbe ormai sotto il controllo russo. Per il vice capo dell'intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky l'Ucraina è in difficoltà in prima linea e ora molto dipende dalle armi che provengono dall'Occidente. “Questa è ora una guerra di artiglieria”, ha detto Skibitsky al Guardian. “E in termini di artiglieria stiamo perdendo”, ha affermato, aggiungendo: “Ora tutto dipende da ciò che (l'Occidente) ci dà”.Intanto Continuano i contatti tra Kiev e i leader occidentali. Il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico. Zelensky, in un tweet, ha spiegato di avere discusso tra l'altro della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Lain Ucraina, in particolare nel Donbass. La maggior parte della città orientale disarebbe ormai sotto il controllo russo. Per il vice capo dell'intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky l'Ucraina è in difficoltà in prima linea e ora molto dipende dalleche provengono dall'Occidente. “Questa è ora una guerra di artiglieria”, ha detto Skibitsky al Guardian. “E in termini di artiglieria stiamo perdendo”, ha affermato, aggiungendo: “Ora tutto dipende da ciò che (l'Occidente) ci dà”.Intantono i contatti tra Kiev e i leader occidentali. Il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico. Zelensky, in un tweet, ha spiegato di avere discusso tra l'altro della ...

