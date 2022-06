AEW: Si è fatto male anche Scorpio Sky, esame in arrivo per il TNT Champion (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo scorso 4 giugno il campione TNT Scorpio Sky ha annunciato sul suo profilo Twitter di essersi stirato un muscolo durante i primi minuti del suo match titolato con Dante Martin. Sky ha scritto: “Ho iniziato il match con il ginocchio che mi faceva male, e sfortunatamente nei primi minuti mi sono stirato un muscolo che va dal mio ginocchio fino al mio inguine. La mia gamba destra è rimasta inutilizzabile da quel momento. Ciononostante, lottare nella california del sud è stato fantastico, anche con una gamba sola. Spero non sia nulla di grave, e di poter tornare a difendere presto il titolo”. L’update sull’infortunio Un report del Wrestling Observer comunica che Sky farà un esame per controllare l’entità dell’infortunio molto presto. Si spera che non sia effettivamente nulla di serio e che il campione possa ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo scorso 4 giugno il campione TNTSky ha annunciato sul suo profilo Twitter di essersi stirato un muscolo durante i primi minuti del suo match titolato con Dante Martin. Sky ha scritto: “Ho iniziato il match con il ginocchio che mi faceva, e sfortunatamente nei primi minuti mi sono stirato un muscolo che va dal mio ginocchio fino al mio inguine. La mia gamba destra è rimasta inutilizzabile da quel momento. Ciononostante, lottare nella california del sud è stato fantastico,con una gamba sola. Spero non sia nulla di grave, e di poter tornare a difendere presto il titolo”. L’update sull’infortunio Un report del Wrestling Observer comunica che Sky farà unper controllare l’entità dell’infortunio molto presto. Si spera che non sia effettivamente nulla di serio e che il campione possa ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Si è fatto male anche Scorpio Sky, esame in arrivo per il TNT Champion - - MilanHiro : @MSpekled Rivisto più di una volta. MAMMA MIA!! Anche in AEW ha fatto match del genere, però stavolta si è superato - TSOWrestling : Clamoroso in #AEW: CM Punk si è fatto male e si dovrà operare! #TSOW // #TSOS - jeffoexperience : Però chiamare il pubblico con l’appellativo di Universe lo aveva fatto #MattCardona in #GCW e GCW Universe>AEW Galaxy #AEWDynamite -