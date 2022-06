Under 21, l'Italia fa 1 - 1 in Svezia: qualificazione ancora incerta. Match - point martedì (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Italia Under 21, a Helsingborg contro la Svezia , va sotto, soffre tanto, poi pareggia e rischia seriamente di chiudere a proprio vantaggio il discorso - qualificazione, fallendo una miriade di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) L'21, a Helsingborg contro la, va sotto, soffre tanto, poi pareggia e rischia seriamente di chiudere a proprio vantaggio il discorso -, fallendo una miriade di ...

