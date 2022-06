(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Gli occupantidemoliscono lee si rifiutano di cercare i corpi deile". Lo ha dichiarato ildeldella città Petr Andryushchenko, secondo cui, le operazioni di demolizione sono in corso sulla riva sinistra della città, "nell'area delle strade Moskovskaya e Vladimirskaya". "Questa zona è stata colpita dai bombardamento- ha scritto su Telegram - tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo numerosisi trovano ancorale. Saranno sepolti insieme alla spazzatura nella discarica di Levoberezhny".

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: consigliere sindaco, 'a Mariupol russi non cercano morti sotto macerie case demolite' -… - evokofficial : RT @Simmy882: Anton Gerashchenko, consigliere del Ministro degli Interni dell'Ucraina, parla chiaramente dell'intento di Kiev di assassinar… - MauriM6 : RT @Simmy882: Anton Gerashchenko, consigliere del Ministro degli Interni dell'Ucraina, parla chiaramente dell'intento di Kiev di assassinar… - PMurroccu : RT @Controcorrentv: Durante la scorsa puntata di #Controcorrente - Prima serata, @gentilivero ha intervistato Sergey Markov che ha affermat… - tuttologo2000 : RT @Simmy882: Anton Gerashchenko, consigliere del Ministro degli Interni dell'Ucraina, parla chiaramente dell'intento di Kiev di assassinar… -

...impegnati a fornire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all'per essere in grado di resistere alle avanzate russe e respingerle dove è possibile". Lo afferma ilalla ...Le prospettive del conflitto trae Russia, il ruolo dell'Italia e dell'Europa Partecipano : ... presidente valli Etrusche Alberta Ticciati,Provinciale Coordina : Laura Bardi, Resp. ...Parigi, 9 giu. (askanews) - "Come mostra l'ultimo Economic Outlook dell'Ocse, l'invasione russa dell'Ucraina ha portato a un significativo peggioramento delle prospettive di crescita e a un forte aume ...Il regime sanzionatorio svizzero deve essere rivisto. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi con 131 voti contro 51 l’entrata in materia sulla revisione della legge sugli embarghi. Questa dovrebbe p ...