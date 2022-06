Traffico Roma del 09-06-2022 ore 15:30 (Di giovedì 9 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molto il Traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e più avanti dalla Bufalotta la Tiburtina qui anche per incidente ed ancora tra Casilina e doppia disagi anche lungo la carreggiata esterna del raccordo code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana altre code sulla Cassia altezza via di Grottarossa nelle due direzioni è lungo le due carreggiate della Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni in incidente con forti rallentamenti su Viale del Muro Torto verso Piazza Fiume altro incidente su via Appia Nuova code altezza via Squillace sabato e domenica doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo e per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molto ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e più avanti dalla Bufalotta la Tiburtina qui anche per incidente ed ancora tra Casilina e doppia disagi anche lungo la carreggiata esterna del raccordo code a tratti dallaFiumicino fino alla Tuscolana altre code sulla Cassia altezza via di Grottarossa nelle due direzioni è lungo le due carreggiate della Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni in incidente con forti rallentamenti su Viale del Muro Torto verso Piazza Fiume altro incidente su via Appia Nuova code altezza via Squillace sabato e domenica doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo e per ...

