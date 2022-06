Parla Di Nicola (M5S): “Quel dossier è una patacca, il Copasir si limiti a vigilare sui servizi segreti” (Di giovedì 9 giugno 2022) “La prima considerazione da fare intorno al documento pubblicato dal Corriere della Sera è che stiamo Parlando di una autentica patacca”. Il vice presidente della Commissione di Vigilanza ed ex giornalista dell’Espresso, Primo Di Nicola, non la tocca per niente piano. “Parliamo di un documento basato su fonti aperte, che chiunque potrebbe compilare, anche un praticante giornalista di primo pelo, relativo a opinionisti e intellettuali non allineati che spesso sostengono delle autentiche banalità, ma che è stato fatto passare come un rapporto dei servizi segreti su personaggi offerti quasi come agenti al soldo del nemico”. Quindi l’intera vicenda si riduce a questo? A una patacca? “E no, sarebbe troppo comodo, visto che tira in ballo pesantemente il ruolo di vari soggetti che alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) “La prima considerazione da fare intorno al documento pubblicato dal Corriere della Sera è che stiamondo di una autentica”. Il vice presidente della Commissione di Vigilanza ed ex giornalista dell’Espresso, Primo Di, non la tocca per niente piano. “Parliamo di un documento basato su fonti aperte, che chiunque potrebbe compilare, anche un praticante giornalista di primo pelo, relativo a opinionisti e intellettuali non allineati che spesso sostengono delle autentiche banalità, ma che è stato fatto passare come un rapporto deisu personaggi offerti quasi come agenti al soldo del nemico”. Quindi l’intera vicenda si riduce a questo? A una? “E no, sarebbe troppo comodo, visto che tira in ballo pesantemente il ruolo di vari soggetti che alla ...

Advertising

ICaleidoscopio : Le Catacombe di Priscilla. Ne parla il prof. Nicola Incampo ne “L’ora di Religione” - nichi_nicola : RT @MarcoRizzoPC: Il caricabatterie unico. Bè un grandissimo successo. Stiamo oscillando tra la terza guerra mondiale ed un disastro econom… - Nicola_Venezia : RT @VivoLibera: CLAMOROSO!! Per la prima volta in Italia un TG NAZIONALE, SkyTG24, parla esplicitamente di responsabilità ucraine sulla str… - hangela67 : Senti nicola come non parla alle spalle ??????#isola - TeleConsiglio : C’è una nuova #QuartaRepubblica in arrivo e i temi si assommano e si diversificano: si parla di Italia e di referen… -