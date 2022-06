LIVE Atletica, Golden Gala 2022 in DIRETTA: Tortu terzo nei 200 con 20?40! Tamberi: superati 2.20! Bruni vola a 4.60 nell’asta! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43: Tra poco in pista le protagoniste degli 800 femminili con Elena Bellò per l’Italia reduce dalla bella prova di Rabat. Al via Moraa (Ken), Butterworth (Can), Reekie (Gbr), Bellò (Ita), Almanza (Cub), Goule (Jam), Nakaay (Uga), Lamote (Fra), Bisset (Aus), Mu (Usa), Hailu (Eth), Lemiesz (Pol) 20.43: Subito 6.79 per Mihambo 20.42: C’è Larissa Iapichino a sfidare le grandi campionesse del lungo femminile. Al via Mihambo (Ger), Bekh-Romanchuk (Ukr), Sagnia (Swe), Sawyers (Gbr), Burks (Usa), Iapichino (Ita), Gardasevic (Srb), Nettey (Can), Malone (Ivb) 20.41: 2.20 superati con margine al primo tentativo da Tamberi 20.41: Errore per Bruni a 4.70 20.40: Stefanidi è eliminata a 4.60, resta in gara Morris che supera la misura al secondo tentativo 20.38: Dominio per ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43: Tra poco in pista le protagoniste degli 800 femminili con Elena Bellò per l’Italia reduce dalla bella prova di Rabat. Al via Moraa (Ken), Butterworth (Can), Reekie (Gbr), Bellò (Ita), Almanza (Cub), Goule (Jam), Nakaay (Uga), Lamote (Fra), Bisset (Aus), Mu (Usa), Hailu (Eth), Lemiesz (Pol) 20.43: Subito 6.79 per Mihambo 20.42: C’è Larissa Iapichino a sfidare le grandi campionesse del lungo femminile. Al via Mihambo (Ger), Bekh-Romanchuk (Ukr), Sagnia (Swe), Sawyers (Gbr), Burks (Usa), Iapichino (Ita), Gardasevic (Srb), Nettey (Can), Malone (Ivb) 20.41: 2.20con margine al primo tentativo da20.41: Errore pera 4.70 20.40: Stefanidi è eliminata a 4.60, resta in gara Morris che supera la misura al secondo tentativo 20.38: Dominio per ...

