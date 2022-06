Juve, parte il 13 giugno la campagna abbonamenti 2022/2023 (Di giovedì 9 giugno 2022) La Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha presentato la campagna abbonamenti 2022/23 , che prenderà il via lunedì prossimo 13 giugno alle ore 14. La precedenza sarà data agli ex abbonati 2019 -... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022) Lantus attraverso un comunicato ufficiale ha presentato la/23 , che prenderà il via lunedì prossimo 13alle ore 14. La precedenza sarà data agli ex abbonati 2019 -...

Advertising

FIGCfemminile : ???? Corsa al titolo, è tutto pronto per le semifinali! Si parte domani alle 11 con Roma-Milan. Match visibili sul si… - gjoegl : @eaglesinthewind A cifre che non sappiamo poi da li e’ partito l’atrito tra la juve e’ dybala poi (parere mio) quel… - EpyAle : @salpaladino @juventusfc Uno stadio da 70-80k posti sarebbe stato una follia perché a parte i primi 2-3 anni poi sa… - dgiorgio73 : @Mokita30 @SandroSca questa dirigenza nel bene e nel male parte dal punto “Prima c’è la Juve”. Agnelli G diceva che… - Romanito_21 : RT @RidTheRock: ??”#Demiral non farà parte dell’organico dell’#Atalanta il prossimo anno. Quasi certamente nemmeno della #Juventus. Possibil… -