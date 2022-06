Governo: al via Cdm a P.Chigi (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo atti amministrativi. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo. Sul tavolo atti amministrativi.

