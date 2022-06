F1 su TV8, programma GP Azerbaijan 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 9 giugno 2022) La Formula Uno sta per riaccendere le power unit dopo una settimana di pausa, quanto mai indicata per prepararsi al meglio all’impegnativo uno-due in arrivo. Difatti il Circus è prossimo ad affrontare contesti ostici, sia per logistica che per caratteristiche dei tracciati. Si comincia nel weekend del 10-12 giugno con il Gran Premio di Azerbaijan. Dunque altro circuito cittadino dopo Montecarlo, seppur dai connotati ben differenti. Baku è infatti caratterizzata da un lunghissimo rettilineo nel quale è possibile raggiungere velocità di punta mostruose. Al tempo stesso, però, non mancano le curve cieche a 90°. Come se non bastasse la tortuosa e strettissima sezione attraverso la cosiddetta “città vecchia” non consente mai neppure di respirare. In altre parole, non c’è mai modo di stare tranquilli e l’imprevisto può essere letteralmente “dietro l’angolo”. La storia, per ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) La Formula Uno sta per riaccendere le power unit dopo una settimana di pausa, quanto mai indicata per prepararsi al meglio all’impegnativo uno-due in arrivo. Difatti il Circus è prossimo ad affrontare contesti ostici, sia per logistica che per caratteristiche dei tracciati. Si comincia nel weekend del 10-12 giugno con il Gran Premio di. Dunque altro circuito cittadino dopo Montecarlo, seppur dai connotati ben differenti. Baku è infatti caratterizzata da un lunghissimo rettilineo nel quale è possibile raggiungere velocità di punta mostruose. Al tempo stesso, però, non mancano le curve cieche a 90°. Come se non bastasse la tortuosa e strettissima sezione attraverso la cosiddetta “città vecchia” non consente mai neppure di respirare. In altre parole, non c’è mai modo di stare tranquilli e l’imprevisto può essere letteralmente “dietro l’angolo”. La storia, per ...

