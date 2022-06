Disagi idrici in contrada Commaldo superiore tra Modica e Rosolini (Di giovedì 9 giugno 2022) Ragusa – Perdurano da quasi due settimane le carenze di rifornimenti idrici in contrada Commaldo superiore, in territorio di Modica ma al confine con il territorio rosolinese. Ed è Corrado Roccasalvo, consigliere comunale a Rosolini ma residente a Modica, nonchè candidato alle elezioni regionali per Prima l’Italia, a farsi potavoce di “una situazione molto spiacevole, aggravata dal caldo torrido di questi giorni che rischia di trasformare il disservizio in un problema più serio”. Soprattutto Roccasalvo sottolinea che “nonostante i numerosi tentativi di contattare il Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, che gestisce il servizio, i residenti non hanno avuto nessuna risposta, per cui in tanti si sono dovuti trasferire in abitazioni temporanee presso parenti e amici, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022) Ragusa – Perdurano da quasi due settimane le carenze di rifornimentiin, in territorio dima al confine con il territorio rosolinese. Ed è Corrado Roccasalvo, consigliere comunale ama residente a, nonchè candidato alle elezioni regionali per Prima l’Italia, a farsi potavoce di “una situazione molto spiacevole, aggravata dal caldo torrido di questi giorni che rischia di trasformare il disservizio in un problema più serio”. Soprattutto Roccasalvo sottolinea che “nonostante i numerosi tentativi di contattare il Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, che gestisce il servizio, i residenti non hanno avuto nessuna risposta, per cui in tanti si sono dovuti trasferire in abitazioni temporanee presso parenti e amici, ...

