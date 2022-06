Dimarco, dal sogno Inter a quello azzurro (Di giovedì 9 giugno 2022) Attesa, lavoro, sacrificio: sono tre parole che Federico Dimarco conosce molto bene. La stagione all’Inter e l’esordio in Nazionale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Attesa, lavoro, sacrificio: sono tre parole che Federicoconosce molto bene. La stagione all’e l’esordio in Nazionale...

Advertising

keitaB54 : @Lorenz17229236 @FootballAndDre1 non hai visto giocare dimarco dal vivo fidati, difensivamente acerbo, offensivame… - ireninax : Che sega Dimarco, altra tassa fissa imposta dal ridimensionamento di Suning - Elpac93 : Non so se siamo peggio noi che in questo momento stiamo giocando con: #Florenzi #Acerbi #Bastoni #Dimarco #Ricci… - deliux9 : RT @CrisInter91: @deliux9 Inzaghi ci ha insegnato che nn esistono dogmi assoluti,tipo quelli di Conte che nn avrebbe mai messo Dimarco come… - CrisInter91 : @deliux9 Inzaghi ci ha insegnato che nn esistono dogmi assoluti,tipo quelli di Conte che nn avrebbe mai messo Dimar… -