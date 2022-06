9 giugno … (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli eventi datati 9 giugno Molti lo hanno conosciuto –e lo conoscono- come il medico sociale dell’Inter. Ma Piero Volpi è anche un ex calciatore. Ha disputato (inoltre) una stagione in Serie A con il Como e cinque annate nel torneo cadetto con lariani, Ternana e Reggiana. E’ nato il 9 giugno 1952, esattamente dieci anni prima di Pietro Mariani, il quale ha giocato varie stagioni nel massimo campionato -117 presenze- con Torino, Catanzaro e Bologna: 236 invece le partite in B. Oggi tocca i sessanta anche Gunther Schafer, che con lo Stoccarda ha conquistato due volte la Bundesliga e una Coppa di Germania; nel 1989 è stato finalista in Uefa contro il Napoli. Mezzo secolo invece per Sandro Cois, vincitore di tre coccarde tricolori (una con il Torino, due con la Fiorentina) e di una Supercoppa italiana (con i gigliati). In Serie A ha vestito anche la ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli eventi datati 9Molti lo hanno conosciuto –e lo conoscono- come il medico sociale dell’Inter. Ma Piero Volpi è anche un ex calciatore. Ha disputato (inoltre) una stagione in Serie A con il Como e cinque annate nel torneo cadetto con lariani, Ternana e Reggiana. E’ nato il 91952, esattamente dieci anni prima di Pietro Mariani, il quale ha giocato varie stagioni nel massimo campionato -117 presenze- con Torino, Catanzaro e Bologna: 236 invece le partite in B. Oggi tocca i sessanta anche Gunther Schafer, che con lo Stoccarda ha conquistato due volte la Bundesliga e una Coppa di Germania; nel 1989 è stato finalista in Uefa contro il Napoli. Mezzo secolo invece per Sandro Cois, vincitore di tre coccarde tricolori (una con il Torino, due con la Fiorentina) e di una Supercoppa italiana (con i gigliati). In Serie A ha vestito anche la ...

Advertising

rusembitaly : ??Comunicato Stampa dell’Ambasciata Russa in Italia in relazione all'interpretazione molto peculiare da parte di al… - AlexBazzaro : Le mascherine al seggio, la censura sulle reti Rai, i giornali quasi tutti muti vi dovrebbero far capire quanto son… - pietroraffa : Andrete a votare al #referendumgiustizia del 12 giugno? - antonio56525877 : RT @romatoday: Primo Gran Prix storico di Roma - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialSSLazio, #Carnesecchi in standby: si pensa a #Vicario -