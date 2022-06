WTA Nottingham 2022, il match tra Camila Giorgi ed Harriet Dart dopo due set viene sospeso per pioggia e rinviato a domani (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Nottingham, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo WTA 250 di tennis, oggi, mercoledì 8 giugno, è stato sospeso per pioggia e rinviato a domani l’ultimo dei primi quattro incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile. L’azzurra Camila Giorgi, numero 3 del seeding, in campo sul Centrale contro la padrona di casa britannica Harriet Dart, è stata fermata a fine secondo set sul 7-5 4-6 dopo un’ora e 36 minuti. Per la vincente venerdì ci sarà la sfida nei quarti di finale contro la vincente di Riske-Garcia. Nella prima frazione Giorgi subisce il break a 15 nel terzo gioco, ma nel sesto Dart si fa rimontare da 40-0 ed ai vantaggi arriva il controbreak. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) A, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo WTA 250 di tennis, oggi, mercoledì 8 giugno, è statoperl’ultimo dei primi quattro incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile. L’azzurra, numero 3 del seeding, in campo sul Centrale contro la padrona di casa britannica, è stata fermata a fine secondo set sul 7-5 4-6un’ora e 36 minuti. Per la vincente venerdì ci sarà la sfida nei quarti di finale contro la vincente di Riske-Garcia. Nella prima frazionesubisce il break a 15 nel terzo gioco, ma nel sestosi fa rimontare da 40-0 ed ai vantaggi arriva il controbreak. ...

