Usa | bimba 10 anni spara ed uccide donna che litigava con la madre | arrestata

Una bambina di 10 anni è stata arrestata dalla polizia di Orlando per aver sparato ad una donna, uccidendola, che stava litigando con sua madre. L'arresto è avvenuto una settimana dopo la sparatoria, ...Il dipartimento di polizia di Orlando, nel confermare la notizia, ha detto che laè accusata di omicidio di secondo grado. Ora è stata presa in custodia e collocata presso un centro di ...(Adnkronos) – Una bambina di 10 anni è stata arrestata dalla polizia di Orlando per aver sparato ad una donna, uccidendola, che stava litigando con sua madre. L’arresto è avvenuto ieri una settimana ...Ha salvato due bimbi dalle onde ed è poi deceduto a riva per un malore. E' morto così a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent'anni nel comune del litorale casertano, ...