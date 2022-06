Ucraina, all'indice Guerra e Pace nelle scuole: al posto del capolavoro di Lev Tolstoj un corso per non saltare in aria sulle mine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Addio battaglie di Austerlitz e della Moscova, sostituite da quelle di Mariupol e di Karchiv. Addio all'epica moderna di Guerra e Pace, addio alle 1.400 pagine che Lev Tolstoj... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 giugno 2022) Addio battaglie di Austerlitz e della Moscova, sostituite da quelle di Mariupol e di Karchiv. Addio all'epica moderna di, addio alle 1.400 pagine che Lev...

