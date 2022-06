Totò Cuffaro è tornato (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ex celeberrimo governatore, saldato il debito con la giustizia per favoreggiamento alla mafia, lancia la sua Democrazia cristiana all’imminente voto amministrativo. E garantisce a Panorama: «Di quei vecchi tempi di scambi e clientele, non è rimasto nulla. Faccio ammenda del passato, per costruire il futuro sul rigore morale». Oggi l’obiettivo è la Sicilia. Domani, l’Italia. Quanti comizi, oggi? Quattro. L’ultimo a Messina. Baci? Mi sono dato un limite: se proprio devo, meglio le donne. In tempi di Covid, comunque, prediligo i selfie.Ne faccio a centinaia. Abbracci? Huuu... Tantissimi. Il tempo sembra essersi fermato. L’affetto per la neonata Democrazia cristiana è enorme. Totò Cuffaro, ex governatore siciliano e senatore dell’Udc. Lei sembrava morto ed è risorto. Sette anni in carcere per favoreggiamento aggravato a mafiosi e rivelazione di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ex celeberrimo governatore, saldato il debito con la giustizia per favoreggiamento alla mafia, lancia la sua Democrazia cristiana all’imminente voto amministrativo. E garantisce a Panorama: «Di quei vecchi tempi di scambi e clientele, non è rimasto nulla. Faccio ammenda del passato, per costruire il futuro sul rigore morale». Oggi l’obiettivo è la Sicilia. Domani, l’Italia. Quanti comizi, oggi? Quattro. L’ultimo a Messina. Baci? Mi sono dato un limite: se proprio devo, meglio le donne. In tempi di Covid, comunque, prediligo i selfie.Ne faccio a centinaia. Abbracci? Huuu... Tantissimi. Il tempo sembra essersi fermato. L’affetto per la neonata Democrazia cristiana è enorme., ex governatore siciliano e senatore dell’Udc. Lei sembrava morto ed è risorto. Sette anni in carcere per favoreggiamento aggravato a mafiosi e rivelazione di ...

espressonline : Il ritorno degli impresentabili: le trame di Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri per riprendere il potere - di… - panorama_it : L’ex celeberrimo governatore, saldato il debito con la giustizia per favoreggiamento alla mafia, lancia la sua Demo… - fdicaro_12 : @Sofia99779025 @borghi_claudio Guardi che il presidente della regione è di destra e salvo la parentesi crocetta,i p… - Duccio97536835 : Il ritorno degli impresentabili: le trame di Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri per riprendere il potere… - AmmatunaEliana : @fcolarieti Da palermitana mi vergogno profondamente per la presenza, solo per fare un esempio, di Totò Cuffaro...s… -