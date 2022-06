Skriniar: interessamento del PSG per il difensore dell’Inter (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il pilastro della difesa nerazzurra Milan Skriniar potrebbe presto cambiare casacca. L’Inter, da sempre importante vetrina per i top club europei, non ha mai chiuso le porte ad eventuali cessioni anche dei suoi top player. Skriniar è sicuramente uno di questi e l’interessamento del PSG fa certamente gola a chiunque. Attualmente lo slovacco percepisce uno stipendio di 3.5 milioni a stagione, in scadenza nel 2023. L’intenzione delle parti è di proseguire insieme, magari trovando un punto d’incontro sul prolungamento contrattuale fino al 2026 e una rimodulazione dell’ingaggio che arriverebbe a toccare i 4.5 milioni a stagione. L’interessamento del PSG a questo punto può essere un fattore determinante. Sul piano economico, la società di Nasser Al-Khelaïfi non ha rivali ed è sicuramente in grado di offrire al ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il pilastro della difesa nerazzurra Milanpotrebbe presto cambiare casacca. L’Inter, da sempre importante vetrina per i top club europei, non ha mai chiuso le porte ad eventuali cessioni anche dei suoi top player.è sicuramente uno di questi e l’del PSG fa certamente gola a chiunque. Attualmente lo slovacco percepisce uno stipendio di 3.5 milioni a stagione, in scadenza nel 2023. L’intenzione delle parti è di proseguire insieme, magari trovando un punto d’incontro sul prolungamento contrattuale fino al 2026 e una rimodulazione dell’ingaggio che arriverebbe a toccare i 4.5 milioni a stagione. L’del PSG a questo punto può essere un fattore determinante. Sul piano economico, la società di Nasser Al-Khelaïfi non ha rivali ed è sicuramente in grado di offrire al ...

