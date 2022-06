Roma, centra in pieno un cinghiale sulla Cassia con l’auto: morto sul colpo l’animale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Era in auto, stava percorrendo la via Cassia, all’altezza di via Oriolo Romano quando, a un certo punto, si è trovato di fronte un cinghiale. Pochi istanti, la lucidità di schivarlo, ma il tentativo di evitarlo è stato vano perché l’animale è morto, investito dalla vettura. cinghiale morto investito sulla Cassia L’uomo a bordo della sua Ford Fiesta ieri pomeriggio, intorno alle 19.30, stava percorrendo la via Cassia quando è incappato in un cinghiale, che è ‘sbucato’ all’improvviso sulla strada. Ha cercato di schivarlo, di evitarlo, ma non ci è riuscito: dopo il terribile impatto l’ungulato è morto. Il conducente della vettura, invece, è rimasto illeso, solo tanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Era in auto, stava percorrendo la via, all’altezza di via Oriolono quando, a un certo punto, si è trovato di fronte un. Pochi istanti, la lucidità di schivarlo, ma il tentativo di evitarlo è stato vano perché, investito dalla vettura.investitoL’uomo a bordo della sua Ford Fiesta ieri pomeriggio, intorno alle 19.30, stava percorrendo la viaquando è incappato in un, che è ‘sbucato’ all’improvvisostrada. Ha cercato di schivarlo, di evitarlo, ma non ci è riuscito: dopo il terribile impatto l’ungulato è. Il conducente della vettura, invece, è rimasto illeso, solo tanto ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, centra in pieno un cinghiale sulla Cassia con l’auto: morto sul colpo l’animale - cucsroma : @chiaramilanista Ammazza quanto pensi che siete importanti nella nostra testa Fatti dire che non hai capito nulla… - sweetlouis_love : @Anchored_to_Lou oddio amo ti dovrei raccontare una cosa che mi è successa a Roma quando sono scesa per due giorni… - redfox78312431 : @Federic22390122 @FedericaRinald2 @attiliogorini1 @luisa83156856 ma me dite che cazzo centra Totti e la Roma...avevamo detto niente calcio - ClaudioMancin18 : @CarloCalenda @gualtierieurope ....incendio di Roma, Nerone non centra un ca**o, ha stata la @virginiaraggi ..... -